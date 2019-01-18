Азаров: «Самара Арену» передадут на баланс области, когда она будет полностью готова к эксплуатации. Мы не торопимся»

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-18T15:12:57+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, когда «Самара Арену» отдадут в собственность региона. Напомним, сейчас все расходы на содержание стадиона берет на себя федеральная казна, однако со временем платить за нее будут из бюджета области.

По словам главы Самарской области, в собственность региона арена перейдет, когда будет готова к эксплутации.

- Это произойдет, может, в 2019 году, может, в 2020. Мы примем тогда, когда он [стадион, - прим. ред. «КП-Самара»] будет полностью готов к эксплуатации. Приемку пусть делают консалтинговые компании, чтобы чиновники не подписали впохыхах что-то не то. Мы никуда не торопимся, - приводит слова Азарова корреспондент сайта samara.kp.ru.

«Самара Арена» построили к чемпионату мира по футболу 2018. Во время мундиаля стадион принял шесть матчей. Сейчас это домашняя арена «Крыльев Советов».