«Мы давно обсуждали это с главой региона»: Дмитрий Шляхтин прокомментировал свой уход из дирекции «Крыльев»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-18T15:15:35+03:00

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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал свой уход с поста председателя совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Напомним, об этом сегодня, 18 января, сообщил на пресс-конференции с журналистами губернатор Дмитрий Азаров. Он заявил, что этот пост займет заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов.

По словам Дмитрий Шляхтина, он обсуждал вопрос своего ухода из клуба с главой региона еще в декабре 2018 года, однако тогда сделать этого он не мог — нужно было проводить большую работу по комплектованию команды. Теперь же этот вопрос практически решен, и министр может покинуть свою должность.

- Уверен, что Александр Фетисов - отличная кандидатура. Во-первых, он любит футбол и «Крылья». Он давний болельщик команды. Во-вторых, он - грамотный и опытный управленец, непосредственно курировал подготовку и проведение ЧМ-2018 в Самаре. Желаю успехов Александру Фетисову на этой должности и, конечно, нашему клубу, - написал на своей странице в Твиттере глава регионального минспорта.

Отметим, что Дмитрий Шляхтин в ближайшее время может покинуть и пост министра. Это связано с тем, что он возглавляет еще Всероссийскую федерацию легкой атлетики, а областные власти опасаются, что ему не хватит сил тянуть обе эти структуры.