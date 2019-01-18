Азаров: «Мэр Самары Елена Лапушкина не раз сама ездила на Красную Глинку. Она сказала, что никакого транспортного коллапса нет»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-18T16:35:39+03:00

Губернатор региона считает, что ситуацию с общественным транспортом в Красноглинском районе искусственно раздули

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время пресс-конференции заявил, что считает ситуацию с общественным транспортном в областной столице искусственно раздутой. По его мнению, сделали это СМИ, а проблем, например, в Красногинском районе с автобусами нет.

- В 2018 году на линии выходило больше автобусов, чем в 2017. Но люди жалуются потому, что об этом много писали СМИ. Внимание пассажиров к этой ситуации просто привлекли, - приводит слова Азарова корреспондент «КП-Самара».

Кроме того, глава региона заявил, что мэр Самары Елена Лапушкина сама ездила на Красную Глинку.

- Глава города Елена Лапушкина не раз сама ездила на Красную Глинку, она сказала, что никакого транспортного коллапса нет, - отметил Азаров.

На каком виде транспорта мэр Самары добиралась до Глинки, губернатор, правда, не уточнил.

Напомним, осенью в Красноглинском районе областной столицы пропали сразу несколько маршруток. Это вызвало недовольство у местных жителей.

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