В мэрии пообещали разобраться с жалобами самарцев на плохую очистку крыш от снега в кратчайшие сроки

СЕГОДНЯ 16:05 2019-01-18T16:08:02+03:00

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Службы благоустройства в Самаре усилят работу по очистке кровель домов от снега и наледи. Те адреса, которые указывают в обращениях жители города, будут дополнительно включаться в план работы управляющих компаний и отрабатываться в кратчайшие сроки. Следить за выполнением работ будут лично главы районов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, в Промышленном районе города количество рабочих, занятых в уборке снега с крыш, увеличили в 4 раза. Сегодня, 18 января, там трудятся 20 бригад по 3 человека. В планах у них - очистка 95 скатных кровель, в том числе и 12 адресов, на которые поступали жалобы от жителей. Как отмечают в мэрии города, к тем УК, ТСЖ и ЖСК, которые не спешат реагировать на обращения горожан, применяют определенные меры.

- В районе с начала этого года составлено 142 нормативных акта, 53 из них уже переданы в ГЖИ – это только относительно плохой расчистки крыш и ликвидации сосулек. 73 акта – касаемо плохой уборки внутриквартальных дорог. В мировой суд районной администрацией направлено еще 3 материала, - рассказал глава Промышленного района Владимир Чернышков.

В соседнем Советском районе ситуация с очисткой территорий от снега и наледи - намного сложнее. Там жалобы жителей редко когда находят отклик у местных управляющих организаций. С начала года в этом районе было составлено 150 материалов по несвоевременной уборке снега. По 94 из них уже разбирается ГЖИ, а по более 20 материалам - проводят проверку прокуроры.