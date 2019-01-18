Преподавателя самарского университета осудили за взятки
Мировой суд Советского района Самары вынес приговор преподавателю Самарского государственного университета путей сообщения, который обвинялся получении взяток через посредника. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Было установлено, что 54-летний доцент одной из кафедр вуза в августе 2018 года четыре раза получил взятку от студентов. Общая ее сумма составила не более 10 тысяч рублей. За эти деньги преподаватель проставлял студентам в ведомостях и зачетках оценки «хорошо» без фактической сдачи экзамена.
Вина преподавателя была полностью доказана. В итоге суд признал его виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей.