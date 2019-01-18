2019-01-18T16:51:06+03:00
Общество

В Самаре сохранили голубые ели, которые хотели спилить из-за ремонта водовода

Коммунальщики постарались провели все работы без урона деревьям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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Две голубые ели, которые не один десяток лет радовали жителей дома № 215 на улице Молодогвардейской в Самаре, благополучно пережили "вторжение" коммунальщиков. Напомним, деревья собирались убрать из-за ремонта водовода, который снабжает питьевой водой жителей центральных районов города. Однако сотрудники РКС-Самара выполнили работы настолько ювелирно, что ели удалось сохранить.

- Аварийно-восстановительные работы проводили очень осторожно, грунт вынимали понемногу и в итоге смогли сохранить ели, - рассказали в пресс-службе компании.

По данным представителей РКС-Самара, работа водовода была полностью восстановлена в пятницу, 18 января, в 15:30. В начале следующей недели на месте ремонтных работ проведут временное благоустройство. Полностью привести территорию в порядок планируется весной.

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