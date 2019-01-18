В Самаре из-за сломанного самолета задержали рейс до Москвы
18 января в аэропорту Курумоч задержали рейс Самара – Москва авиакомпания «Аэрофлот». Он должен был вылететь в 12:35.
- На рейс зарегистрировано 76 пассажиров. Причина задержки - техническая неисправность планового воздушного судна, - сообщил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко.
Прокуратура контролирует, как пассажирам будет предоставляться комплекс бесплатных услуг. Однако один пассажир уже пожаловался, что не принесли прохладительные напитки через 2 часа, как это положено.
Ситуация находится на особом контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования. В аэропорту Курумоч работают сотрудники прокуратуры.