2019-01-18T18:54:11+03:00
Общество

В Самаре из-за сломанного самолета задержали рейс до Москвы

Они пожаловались, что им через 2 часа не предоставили прохладительные напитки
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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ричина задержки - техническая неисправность планового воздушного суднаричина задержки - техническая неисправность планового воздушного суднаФото: архив "КП"
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18 января в аэропорту Курумоч задержали рейс СамараМосква авиакомпания «Аэрофлот». Он должен был вылететь в 12:35.

- На рейс зарегистрировано 76 пассажиров. Причина задержки - техническая неисправность планового воздушного судна, - сообщил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко.

Прокуратура контролирует, как пассажирам будет предоставляться комплекс бесплатных услуг. Однако один пассажир уже пожаловался, что не принесли прохладительные напитки через 2 часа, как это положено.

Ситуация находится на особом контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования. В аэропорту Курумоч работают сотрудники прокуратуры.

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