2019-01-18T19:41:33+03:00
Общество

В Самару приедут «Королевские тигры Суматры» с 27 января

Жителей Самары приглашают на новое цирковое представление
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре покажут уникальное цирковое шоуВ Самаре покажут уникальное цирковое шоу
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Жителей Самары приглашают на новое цирковое шоу. Уникальная программа «Королевские тигры Суматры» с 27 января будет идти в самарском цирке.

Всех гостей представления ждут уникальные номера с участием белоснежных японских шпицев, Высшая школа конного мастерства, Перуанские говорящие попугаи, Гимнасты под куполом цирка, Эквилибрист «Император», жонглеры, смелые и отважные канатоходцы, блистательный клоунский дуэт «Стелла и Арто». Главная изюминка представления, конечно, аттракцион «Суматранские тигры», одновременно на манеже 12 гигантских тигров с острова Суматра , под руководством легендарного дрессировщика ... Народного Артиста России - Николая Павленко !

Стоимость билетов от 500 рублей и выше в зависимости от ряда и сектора, детки до 4-х лет бесплатно!

Получить подрубную информацию, а так же приобрести билеты онлайн можно здесь.

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