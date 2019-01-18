В Самару приедут «Королевские тигры Суматры» с 27 января

СЕГОДНЯ 19:41 2019-01-18T19:41:33+03:00

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Жителей Самары приглашают на новое цирковое шоу. Уникальная программа «Королевские тигры Суматры» с 27 января будет идти в самарском цирке.

Всех гостей представления ждут уникальные номера с участием белоснежных японских шпицев, Высшая школа конного мастерства, Перуанские говорящие попугаи, Гимнасты под куполом цирка, Эквилибрист «Император», жонглеры, смелые и отважные канатоходцы, блистательный клоунский дуэт «Стелла и Арто». Главная изюминка представления, конечно, аттракцион «Суматранские тигры», одновременно на манеже 12 гигантских тигров с острова Суматра , под руководством легендарного дрессировщика ... Народного Артиста России - Николая Павленко !

Стоимость билетов от 500 рублей и выше в зависимости от ряда и сектора, детки до 4-х лет бесплатно!

Получить подрубную информацию, а так же приобрести билеты онлайн можно здесь.