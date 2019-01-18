Нужно сохранить авторитет педагога: в Тольятти появится «горячая линия» для школьников и их родителей

СЕГОДНЯ 20:28 2019-01-18T20:28:27+03:00

К этому пришли после того, как учитель биологии ударил по лицу пятиклассницу на уроке за то, что она рисовала

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В Тольятти собираются создать «горячую линию», чтобы школьники и родители рассказывали про нарушения прав в школах и детских садах. Об этом заявили на внеочередном заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Его решили собрать после того, как в школе №93 учитель биологии ударил по лицу пятиклассницу на уроке за то, что она рисовала. Все происходящее записал на видео одноклассник девочки, у которого был ее телефон.

- Очень важно понять не только эту ситуацию, но и причины. Какие условия были созданы для совершения таких действий? Что к этому привело? Причем не только со стороны сотрудника образовательного учреждения, так и со стороны ребенка. Родителям важно воспитать в глазах детей авторитет педагога,— высказала мнение помощник прокурора Тольятти Виктория Ишелева.

После окончания проверки примут решение, останется ли учитель биологии работать в школе. Пока что она отстранена от занятий.

Историю с избиением ребенка на уроке обсудят также на городском родительском собрании и на совете директоров школ. ЧП взял на контроль глава Тольятти Сергей Анташев.