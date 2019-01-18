Экс-вратарь «Крыльев» Лория перешел в немецкий футбольный клуб

СЕГОДНЯ 20:55 2019-01-18T20:55:04+03:00

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Экс-вратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория подписал контракт с немецким клубом втором бундеслиги «Магдебург». Об этом сообщили в микроблоге команды в «Твиттер». 32-летний голкипер сборной Грузии останется в команде до конца сезона.

Грузинский футболист играл сначала в команде «Динамо» в Тбилиси. В 2015 году Лория перешел в «Крылья Советов», потом переходил в махачкалинский «Анжи», а потом снова вернулся в самарскую команду.

Гиорги Лория покинул «Крылья Советов» в сентябре прошлого года. На его место в заявке внесли новичка Йоана Молло. В этом сезоне РПЛ Гиорги на поле в составе «Крыльев» не выходил – он проиграл конкуренцию двум вратарям с российскими паспортами Конюхову и Рыжикову.