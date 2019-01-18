В Самарской области проверят секцию, где учился драться школьник, избивший учительницу

СЕГОДНЯ 21:37 2019-01-18T21:37:01+03:00

Пострадавшая учительница заявила, что это был случайный удар и претензий ни к кому она не имеет Фото: соцсети

Дмитрий Азаров подчеркнул: ситуация все равно находится на его контроле

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В Сызрани проверят секцию боевых искусств, где занимался 8-классник Руслан К. (имя изменено) из школы №27. Об этом во время пресс-конференции сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, ученика подозревают в избиении учительницы физкультуры. 10 января преподаватель вступилась за 9-классника Дмитрия У. (имя изменено) и получила сильный удар по лицу. Ее госпитализировали в больницу с сотрясением мозга и гематомами. Позже пострадавшая учительница заявила, что это был случайный удар и претензий ни к кому она не имеет. Об этом же она рассказала губернатору региона.

- Если бы вы позвонили на два часа раньше, вы бы услышали настоящую версию происходящего, - заявил на пресс-конференции сызранский блогер Евгений Никишечкин. – А так это все версия администрация школы. Эти секции нужно проверять, потому что детей там учат драться, но не учат понимать, что происходит.

Дмитрий Азаров подчеркнул: ситуация все равно находится на его контроле.

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