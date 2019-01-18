2019-01-18T22:13:53+03:00
Общество

Команды КВН из Самары прошли во второй тур «КиВиН-2019»

По итогам первого тура лучшими самарскими командами стали «Волжане СамГТУ» и «Неваляшка»
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Это значит, что они смогут попробовать пройти отбор в Высшую и Премьер Лиги КВНЭто значит, что они смогут попробовать пройти отбор в Высшую и Премьер Лиги КВНФото: материалы пресс-служб
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С 12 по 25 января в Сочи проходит XXX международный фестиваль команд КВН «КиВиН – 2019». Две команды их Самарской области прошли во второй тур. Это значит, что они смогут попробовать пройти отбор в Высшую и Премьер Лиги КВН. Об этом сообщают в Департаменте по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

По итогам первого тура лучшими самарскими командами стали «Волжане СамГТУ» и «Неваляшка». Команды «Тронулись», «Антон Палыч» и «Юность» получили повышенный рейтинг Союза КВН. Теперь эти команды смогут участвовать в Центральных лигах КВН.

- Сразу две наши команды получили возможность участия в главных Лигах КВН. Это хороший результат. Он показывает, как качественно и масштабно ведется работа с творческими молодыми людьми в нашем регионе. За это большое спасибо и Сергею Ларионову, руководителю регионального движения КВН, и всей его большой команде. Ребятам хочу пожелать удачи во втором туре. Вся Самарская область за вас болеет и желает ни пуха, ни пера, - прокомментировал заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Второй тур фестиваля состоится 19 и 20 января. Гала-концерт пройдет 24 января, там и назовут участников телевизионных Лиг КВН.

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