Одинокие пенсионеры и дети-сироты получат льготы на вывоз мусора в Самарской области

СЕГОДНЯ 08:08 2019-01-19T08:09:42+03:00

По словам главы области, до изменений в регионе отличались расценки за вывоз мусора, теперь все привели к единому тарифу Фото: Архив "КП"

Дмитрий Азаров рассказал, что определенные группы населения будут платить регоператору меньше

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В Самарской области будут действовать льготы на вывоз мусора для некоторых категорий населения. Речь идет об одиноких пенсионерах, детях-инвалидах и сиротах. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, с начала года в регионе работает единый оператор, отвечающий за вывоз мусора. Теперь жителям области будут приходить отдельные квитанции, а рассчитывать, сколько должны платить жильцы, будут исходя из площади жилплощади.

По словам главы области, до изменений в регионе отличались расценки за вывоз мусора, теперь все привели к единому тарифу

- Посмотрите на другие регионы - один регоператор. Все перевозчики сохранены, изменения минимальны, - отметил Азаров.

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