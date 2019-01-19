Одинокие пенсионеры и дети-сироты получат льготы на вывоз мусора в Самарской области
В Самарской области будут действовать льготы на вывоз мусора для некоторых категорий населения. Речь идет об одиноких пенсионерах, детях-инвалидах и сиротах. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Напомним, с начала года в регионе работает единый оператор, отвечающий за вывоз мусора. Теперь жителям области будут приходить отдельные квитанции, а рассчитывать, сколько должны платить жильцы, будут исходя из площади жилплощади.
По словам главы области, до изменений в регионе отличались расценки за вывоз мусора, теперь все привели к единому тарифу
- Посмотрите на другие регионы - один регоператор. Все перевозчики сохранены, изменения минимальны, - отметил Азаров.
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