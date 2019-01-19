Баскетболисты «Самары» разгромили «Урал» в матче Суперлиги

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-19T08:40:55+03:00

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«Самара» обыграла екатеринбургский «Урал» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги. Встреча прошла в «МТЛ Арене» и завершилась со счетом 85:67 (20:22, 45:41, 66:49, 85:67).

- Сегодня мы вышли с мотивацией и показали это, прежде всего, работой в защите. Поначалу затормозило нападение, но за счет активной агрессивной защиты мы нашли свои атаки и показали то, что и нужно было показать против этого соперника, - прокомментировал матч наставник «Самары» Игорь Грачев.

В игре против «Урала» у «Самары» дебютировал американский защитник Баден Яксен, который этот сезон начинал в составе рижского ВЭФ в Единой лиге ВТБ. В Самару американец перебрался в январе.

Следующую встречу волжане проведут на выезде 24 января. Соперник – «Уралмаш».