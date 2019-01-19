2019-01-19T10:11:10+03:00
Спорт

«Лада» уступила «Барсу» и продлила серию поражений до 7 игр

Победитель встречи определился в серии буллитов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
ФОТО: ХК "Лада"ФОТО: ХК "Лада"
Изменить размер текста:

Серия поражений тольяттинской «Лады» достигла 7 матчей. В пятницу, 18 января, «автозаводцы» по буллитам уступили в Казани местному «Барсу» 2:3.

Счет в матче открыли хозяева – на 2-ой минуте отличился Никита Сошнин. На 26 минуте «Барс» удвоил преимущество. Однако «Лада» сумела отыграться – Александр Тимирев оформил дубль и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов удача была на стороне казанцев – 3:2.

- Мы сегодня сыграли лучше, чем в домашней серии. А буллиты… Я думаю, наши люди поопытнеее, должны были решить эту серию. Но наш молодой вратарь не выручил, а они забили, - сказал после матча наставник «Лады» Анатолий Емелин.

Следующую игру тольяттинцы проведут на выезде против «Дизеля» 20 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти сын украл у матери телевизор и унес его к приятелю
В Самаре бойцы ОМОН и полиция нашли пять нелегалов на рынке на Товарной
Пожарные быстро справились с возгоранием: в МЧС рассказали о пожаре на рынке на Московском шоссе – Ново-Вокзальной
Пожар на рынке на Московском шоссе – Ново-Вокзальной: все вокруг утонуло в густом дыму
Баскетболисты «Самары» разгромили «Урал» в матче Суперлиги
Одинокие пенсионеры и дети-сироты получат льготы на вывоз мусора в Самарской области
Команды КВН из Самары прошли во второй тур «КиВиН-2019»
В Самарской области проверят секцию, где учился драться школьник, избивший учительницу
Экс-вратарь «Крыльев» Лория перешел в немецкий футбольный клуб
Нужно сохранить авторитет педагога: в Тольятти появится «горячая линия» для школьников и их родителей
В Самару приедут «Королевские тигры Суматры» с 27 января
В Самаре из-за сломанного самолета задержали рейс до Москвы
В 2018 году в Самарской области отремонтировали 316 км дорог