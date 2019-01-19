«Лада» уступила «Барсу» и продлила серию поражений до 7 игр

СЕГОДНЯ 10:11 2019-01-19T10:11:10+03:00

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Серия поражений тольяттинской «Лады» достигла 7 матчей. В пятницу, 18 января, «автозаводцы» по буллитам уступили в Казани местному «Барсу» 2:3.

Счет в матче открыли хозяева – на 2-ой минуте отличился Никита Сошнин. На 26 минуте «Барс» удвоил преимущество. Однако «Лада» сумела отыграться – Александр Тимирев оформил дубль и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов удача была на стороне казанцев – 3:2.

- Мы сегодня сыграли лучше, чем в домашней серии. А буллиты… Я думаю, наши люди поопытнеее, должны были решить эту серию. Но наш молодой вратарь не выручил, а они забили, - сказал после матча наставник «Лады» Анатолий Емелин.

Следующую игру тольяттинцы проведут на выезде против «Дизеля» 20 января.