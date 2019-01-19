В Самаре бойцы ОМОН и полиция нашли пять нелегалов на рынке на Товарной

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-19T10:41:05+03:00

Сейчас стражи порядка ведут работу по привлечению к ответственности работодателей, которые наняли нелегалов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полиция и бойцы ОМОН местного управления Росгвардии провели профилактическое мероприятие на рынке на улице Товарной. Правоохранители проверили 30 иностранцев, которые там работали. Оказалось, что у пятерых человек нет разрешительных документов на работу.

- Все они привлечены к административной ответственности по ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас стражи порядка ведут работу по привлечению к ответственности работодателей, которые наняли нелегалов.