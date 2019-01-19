В Тольятти сын украл у матери телевизор и унес его к приятелю

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-19T10:49:04+03:00

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В Тольятти уголовное дело завели на 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Он украл у матери телевизор за 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

- В отдел полиции №21 УМВД России по Тольятти поступило сообщение от жительницы Автозаводского района о том, что у неё пропал из дома телевизор. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в квартире с женщиной также проживает ранее судимый за грабеж, не работающий 33-летний сын. По мнению потерпевшей, он мог быть причастен к краже. На момент осмотра молодого человека в квартире не оказалось, - рассказали в областном главке.

Нашли подозреваемого в квартире у его приятеля. Там же был и телевизор. Во время опроса мужчина признался, что хотел продать технику и на вырученные деньги отдохнуть с друзьями.

Теперь тольяттинцу грозит до двух лет лишения свободы.