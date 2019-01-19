2019-01-19T11:55:17+03:00
Общество

В начале рабочей недели в Самарской области похолодает

Ночью температура воздуха опустится до -18
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Будет облачно с прояснениямиБудет облачно с прояснениямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В начале рабочей недели в Самарской области станет холоднее. Касается это ночей. Так, в темное время суток в понедельник, 21 января, столбики термометров покажут -13… -18. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Днем местами пройдет небольшой снег, а воздух прогреется до -7… -12. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

Во вторник, 22 января, ночью -12… -17, днем -8… -13. Облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный снег. Юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду.

Напомним, в воскресенье, 20 января, ночью и днем температура воздуха составит -7… -12. В большинстве районов региона небольшой и умеренный снег, изморозь, ночью и утром туман.

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