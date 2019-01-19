В Безенчуке полиция задержала беременную мать троих детей с марихуаной
На женщину завели уголовное дело
Масса наркотика - 129,75 граммаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Безенчуке полиция задержала беременную мать троих детей. Женщине вменяют часть 2 статьи 228: у жительницы Безенчука нашли 129,75 грамма марихуаны, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
- В ходе опроса подозреваемая пояснила, что в конце августа 2018 года она нарвала дикорастущую коноплю недалеко от поселка, после чего спрятала ее в гаражном массиве с целью дальнейшего личного употребления, - говорится в сообщении.
Раньше проблем с законом у женщины не было. Правоохранители продолжают расследование.