2019-01-19T12:25:21+03:00
Происшествия

В Безенчуке полиция задержала беременную мать троих детей с марихуаной

На женщину завели уголовное дело
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Масса наркотика - 129,75 граммаМасса наркотика - 129,75 граммаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Безенчуке полиция задержала беременную мать троих детей. Женщине вменяют часть 2 статьи 228: у жительницы Безенчука нашли 129,75 грамма марихуаны, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

- В ходе опроса подозреваемая пояснила, что в конце августа 2018 года она нарвала дикорастущую коноплю недалеко от поселка, после чего спрятала ее в гаражном массиве с целью дальнейшего личного употребления, - говорится в сообщении.

Раньше проблем с законом у женщины не было. Правоохранители продолжают расследование.

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