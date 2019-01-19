В Безенчуке полиция задержала беременную мать троих детей с марихуаной

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-19T12:25:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Безенчуке полиция задержала беременную мать троих детей. Женщине вменяют часть 2 статьи 228: у жительницы Безенчука нашли 129,75 грамма марихуаны, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

- В ходе опроса подозреваемая пояснила, что в конце августа 2018 года она нарвала дикорастущую коноплю недалеко от поселка, после чего спрятала ее в гаражном массиве с целью дальнейшего личного употребления, - говорится в сообщении.

Раньше проблем с законом у женщины не было. Правоохранители продолжают расследование.