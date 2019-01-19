ЦСК ВВС проиграл в овертайме «Дизелю» 3:4
В пятницу, 18 января, прервалась серия побед ЦСК ВВС, которая насчитывала пять матчей. «Летчики» проиграли в Пензе местному «Дизелю» 3:4. Победитель матча определился в овертайме.
- Могли выиграть и мы, но больше повезло хозяевам. Результат в основное время закономерный, - считает главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов. - В прошлом матче Данила Макарова посадили на лавку, а сегодня он один насоздавал и набегал столько, что можно в НХЛ его отдавать. Большой привет ему от меня.
После 44 игр самарцы расположились на 17 месте с 46 очками. Столько же у казанского «Барса» и усть-каменогорского «Торпедо», которые занимают 16 и 18 места соответственно.
Следующую встречу ЦСК ВВС проведет как раз с «Барсом». Матч за зону плей-офф пройдет 20 января в Казани.