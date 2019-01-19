ЦСК ВВС проиграл в овертайме «Дизелю» 3:4

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-19T13:10:54+03:00

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В пятницу, 18 января, прервалась серия побед ЦСК ВВС, которая насчитывала пять матчей. «Летчики» проиграли в Пензе местному «Дизелю» 3:4. Победитель матча определился в овертайме.

- Могли выиграть и мы, но больше повезло хозяевам. Результат в основное время закономерный, - считает главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов. - В прошлом матче Данила Макарова посадили на лавку, а сегодня он один насоздавал и набегал столько, что можно в НХЛ его отдавать. Большой привет ему от меня.

После 44 игр самарцы расположились на 17 месте с 46 очками. Столько же у казанского «Барса» и усть-каменогорского «Торпедо», которые занимают 16 и 18 места соответственно.

Следующую встречу ЦСК ВВС проведет как раз с «Барсом». Матч за зону плей-офф пройдет 20 января в Казани.