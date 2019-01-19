2019-01-19T13:10:54+03:00
Спорт

ЦСК ВВС проиграл в овертайме «Дизелю» 3:4

И прервал пятиматчевую серию побед
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
ФОТО: ХК ЦСК ВВСФОТО: ХК ЦСК ВВС
Изменить размер текста:

В пятницу, 18 января, прервалась серия побед ЦСК ВВС, которая насчитывала пять матчей. «Летчики» проиграли в Пензе местному «Дизелю» 3:4. Победитель матча определился в овертайме.

- Могли выиграть и мы, но больше повезло хозяевам. Результат в основное время закономерный, - считает главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов. - В прошлом матче Данила Макарова посадили на лавку, а сегодня он один насоздавал и набегал столько, что можно в НХЛ его отдавать. Большой привет ему от меня.

После 44 игр самарцы расположились на 17 месте с 46 очками. Столько же у казанского «Барса» и усть-каменогорского «Торпедо», которые занимают 16 и 18 места соответственно.

Следующую встречу ЦСК ВВС проведет как раз с «Барсом». Матч за зону плей-офф пройдет 20 января в Казани.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не дождался коммунальщиков: в Самаре сняли на видео, как мужчина счищает ногами с крыши дома сосульки
В Безенчуке полиция задержала беременную мать троих детей с марихуаной
В начале рабочей недели в Самарской области похолодает
В Тольятти сын украл у матери телевизор и унес его к приятелю
В Самаре бойцы ОМОН и полиция нашли пять нелегалов на рынке на Товарной
Пожарные быстро справились с возгоранием: в МЧС рассказали о пожаре на рынке на Московском шоссе – Ново-Вокзальной
«Лада» уступила «Барсу» и продлила серию поражений до 7 игр
Пожар на рынке на Московском шоссе – Ново-Вокзальной: все вокруг утонуло в густом дыму
Баскетболисты «Самары» разгромили «Урал» в матче Суперлиги
Одинокие пенсионеры и дети-сироты получат льготы на вывоз мусора в Самарской области
Команды КВН из Самары прошли во второй тур «КиВиН-2019»
В Самарской области проверят секцию, где учился драться школьник, избивший учительницу
Экс-вратарь «Крыльев» Лория перешел в немецкий футбольный клуб
Нужно сохранить авторитет педагога: в Тольятти появится «горячая линия» для школьников и их родителей
В Самару приедут «Королевские тигры Суматры» с 27 января
В Самаре из-за сломанного самолета задержали рейс до Москвы
В 2018 году в Самарской области отремонтировали 316 км дорог