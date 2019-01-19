Не дождался коммунальщиков: в Самаре сняли на видео, как мужчина счищает ногами с крыши дома сосульки
Днем в субботу, 19 января, в интернете появилось видео, на котором мужчина очищает края крыши от сосулек. Делает это местный житель без какой-то либо страховки. Причем особенно крупные куски льда мужчина сбивает с крыши ногами. Происходит все в центре Самары – на улице Рабочий городок.
Самарец сбивает сосульки с крыши ногами.
- Вот так жители Рабочего городка в центре города делают чужую работу, - подписал видео его автор, намекая на коммунальные службы.
На улице Рабочий городок трехэтажные дома, вторые этажи находятся на уровне проезжей части.
«Сам не сделаешь, никто не сделает. В мороз вышел и убрал все ради безопасности людей», - поддержал героя видео в соцсетях самарец. Однако в интернете оказалось больше тех, кто справедливо посчитал действия мужчины опрометчивыми.