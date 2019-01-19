2019-01-19T14:19:48+03:00
Общество

Не дождался коммунальщиков: в Самаре сняли на видео, как мужчина счищает ногами с крыши дома сосульки

Многие самарцы посчитали действия героя ролика опрометчивыми
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Происходит все в центре Самары – на улице Рабочий городокПроисходит все в центре Самары – на улице Рабочий городокФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

Днем в субботу, 19 января, в интернете появилось видео, на котором мужчина очищает края крыши от сосулек. Делает это местный житель без какой-то либо страховки. Причем особенно крупные куски льда мужчина сбивает с крыши ногами. Происходит все в центре Самары – на улице Рабочий городок.

Самарец сбивает сосульки с крыши ногами.

- Вот так жители Рабочего городка в центре города делают чужую работу, - подписал видео его автор, намекая на коммунальные службы.

На улице Рабочий городок трехэтажные дома, вторые этажи находятся на уровне проезжей части.

«Сам не сделаешь, никто не сделает. В мороз вышел и убрал все ради безопасности людей», - поддержал героя видео в соцсетях самарец. Однако в интернете оказалось больше тех, кто справедливо посчитал действия мужчины опрометчивыми.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦСК ВВС проиграл в овертайме «Дизелю» 3:4
В Безенчуке полиция задержала беременную мать троих детей с марихуаной
В начале рабочей недели в Самарской области похолодает
В Тольятти сын украл у матери телевизор и унес его к приятелю
В Самаре бойцы ОМОН и полиция нашли пять нелегалов на рынке на Товарной
Пожарные быстро справились с возгоранием: в МЧС рассказали о пожаре на рынке на Московском шоссе – Ново-Вокзальной
«Лада» уступила «Барсу» и продлила серию поражений до 7 игр
Пожар на рынке на Московском шоссе – Ново-Вокзальной: все вокруг утонуло в густом дыму
Баскетболисты «Самары» разгромили «Урал» в матче Суперлиги
Одинокие пенсионеры и дети-сироты получат льготы на вывоз мусора в Самарской области
Команды КВН из Самары прошли во второй тур «КиВиН-2019»
В Самарской области проверят секцию, где учился драться школьник, избивший учительницу
Экс-вратарь «Крыльев» Лория перешел в немецкий футбольный клуб
Нужно сохранить авторитет педагога: в Тольятти появится «горячая линия» для школьников и их родителей
В Самару приедут «Королевские тигры Суматры» с 27 января
В Самаре из-за сломанного самолета задержали рейс до Москвы
В 2018 году в Самарской области отремонтировали 316 км дорог