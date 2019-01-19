Не дождался коммунальщиков: в Самаре сняли на видео, как мужчина счищает ногами с крыши дома сосульки

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-19T14:19:48+03:00

Происходит все в центре Самары – на улице Рабочий городок Фото: Скриншот с видео

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Днем в субботу, 19 января, в интернете появилось видео, на котором мужчина очищает края крыши от сосулек. Делает это местный житель без какой-то либо страховки. Причем особенно крупные куски льда мужчина сбивает с крыши ногами. Происходит все в центре Самары – на улице Рабочий городок.

Самарец сбивает сосульки с крыши ногами.

- Вот так жители Рабочего городка в центре города делают чужую работу, - подписал видео его автор, намекая на коммунальные службы.

На улице Рабочий городок трехэтажные дома, вторые этажи находятся на уровне проезжей части.

«Сам не сделаешь, никто не сделает. В мороз вышел и убрал все ради безопасности людей», - поддержал героя видео в соцсетях самарец. Однако в интернете оказалось больше тех, кто справедливо посчитал действия мужчины опрометчивыми.