2019-01-19T17:31:41+03:00
Происшествия

В Железнодорожном районе Самары накрыли подпольный игорный клуб

Сейчас правоохранители ищут владельца помещения, где располагалось заведение
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Игорный клуб нашли ночью с 18 на 19 января. ФОТО: прокуратура Самарской областиИгорный клуб нашли ночью с 18 на 19 января. ФОТО: прокуратура Самарской области
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В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД, СОБР Росгвардии и сотрудники прокуратуры накрыли подпольной казино. Оно располагалось в Железнодорожном районе, в жилом доме №8 по улице Малахитовой. Из игорного клуба изъяли 10 игровых автоматов, сообщает региональная прокуратура.

Игорный клуб нашли ночью с пятницы, 18 января, на субботу, 19 января. Сейчас правоохранители выясняют владельцев помещения, в котором располагалось подпольное казино, а также место, где были куплены игровые автоматы.

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