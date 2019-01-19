В Железнодорожном районе Самары накрыли подпольный игорный клуб
Сейчас правоохранители ищут владельца помещения, где располагалось заведение
Игорный клуб нашли ночью с 18 на 19 января. ФОТО: прокуратура Самарской области
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В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД, СОБР Росгвардии и сотрудники прокуратуры накрыли подпольной казино. Оно располагалось в Железнодорожном районе, в жилом доме №8 по улице Малахитовой. Из игорного клуба изъяли 10 игровых автоматов, сообщает региональная прокуратура.
Игорный клуб нашли ночью с пятницы, 18 января, на субботу, 19 января. Сейчас правоохранители выясняют владельцев помещения, в котором располагалось подпольное казино, а также место, где были куплены игровые автоматы.