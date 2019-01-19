2019-01-19T18:27:33+03:00
Общество

12 жителям Сызрани выплатят 810,5 тысячи рублей на учебу в медицинских вузах

Еще 9 миллионов выделят врачам, которые приедут в город на работу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Деньги возьмут из казны городаДеньги возьмут из казны городаФото: Архив "КП"
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В 2019 году власти Сызрани планируют выделить 810,5 тысячи рублей на обучение 12 студентов, которые сейчас учатся в медицинских вузах в других городах. Деньги возьмут из казны города. Средства перечислят студентам, которые собираются после окончания обучения работать в сызранских больницах и поликлиниках, пишет КТВ-Луч.

В прошлом году на эти цели выделили 788 тысяч рублей. Тогда обучение оплатили трем сызранским студентам из СамГМУ и 13 из Ульяновского государственного университета.

Деньги от сызранских властей получат и действующие врачи. 9 миллионов рублей выделили на пособия специалистам, которые захотят работать в Сызрани. А тем, кто уже работает в городе, выплатят пособия. По 100 тысяч рублей получат 89 врачей отдельных категорий, а еще шестерым компенсируют стоимость аренды жилья.

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