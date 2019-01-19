2019-01-19T19:15:47+03:00
Спорт

Детский тренер «Лады», которого обвиняют в пьяном вождении, уверяет, что ничего не принимал и экспертиза это подтвердила

В хоккейном клубе опубликовали официальный комментарий по поводу происшествия с их сотрудником
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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ФОТО: "Ночной патруль Самара"ФОТО: "Ночной патруль Самара"
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В ХК «Лада» опубликовали официальный комментарий по поводу произошедшего с одним из их тренеров. Напомним, тренера хоккеистов 2008 года рождения Никиту Дубровина остановили сотрудники ГИБДД и активисты «Ночного патруля». По словам активистов, мужчина ехал с тренировки и, предположительно, был в состоянии наркотического опьянения. При этом садиться за руль он не должен был – его лишили прав в прошлом году за вождение в нетрезвом виде.

В «Ладе», ссылаясь на записи с камер наблюдения, уверяют, что в тот день Дубровин был на льду тренировочного катка с 15:00 до 18:25. После тренировки команда ушла в раздевалку, а тренер остался и беседовал с родителями ребенка, который пришел на просмотр.

- По результатам анализа записей камер видеонаблюдения и на основании данных сотрудников Дворца спорта, клуба «Лада» и спортивной школы, признаков алкогольного или наркотического опьянения, неадекватного поведения у Дубровина Н.О. в период его пребывания во Дворце спорта не было. Иных фактов, дающих основания предполагать обратное, также нет. На выезде с территории парковки у ЛДС «Лада-Арена» он был остановлен сотрудниками ГИБДД, - говорится в сообщении хоккейного клуба.

Далее клуб восстанавливает хронологию, исходя из того, что тренер написал в объяснительной. По словам Дубровина, из машины, которая стояла рядом с патрульной, к нему подошли четыре человека в гражданской одежде. Они снимали тренера на телефон и агрессивно требовали сознаться в том, что он употреблял наркотики.

- В свою очередь сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендовали Дубровину Н.О. отказаться от медицинского освидетельствования. Дубровин Н.О. никаких заявлений о том, что он употреблял алкоголь или наркотические вещества не делал, категорически это отрицал. В период с момента задержания Дубровин Н.О. неоднократно предлагал сотрудникам ГИБДД проехать в наркологический диспансер, чтобы добровольно и самостоятельно пройти экспертизу на предмет употребления наркотических средств или алкоголя, - рассказали в «Ладе».

Как уверяет тренер, все это длилось около полутора часов. В итоге сотрудники ГИБДД проверили этанол в выдыхаемом воздухе, прибор показал, что Дубровин трезв. Экспертиза в наркодиспансере также подтвердила правдивость слов тренера «Лады» - наркотики он не принимал.

Сейчас идет углубленная экспертиза. Ее результаты станут известны через 10 дней.

- Дополнительно отметим, что Дубровин Н.О. (как и весь тренерский состав ДЮСШ «Лада») ежегодно проходит углубленный медицинский осмотр, в том числе у врача-нарколога. В настоящий момент в отношении Дубровина Н.О. уголовное дело не возбуждено, никаких процессуальных мер не проводится. Никита Олегович задействован в тренировочном режиме ДЮСШ «Лада» согласно расписанию, - подытожили в «Ладе».

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