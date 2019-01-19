«Динамо Самара» сыграет матч 1/2 финала Кубка России по мини-футболу 20 января в «МТЛ Арене»

СЕГОДНЯ 20:06 2019-01-19T20:06:43+03:00

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В воскресенье, 20 января, «Динамо Самара» сыграет с «Тюменью» в полуфинале Кубка России по мини-футболу. Матч пройдет в «МТЛ Арене» в 15:00. Вход свободный.

- Тюменская команда – сильная и опытная, старожил Суперлиги, один из лидеров чемпиона. В её составе выступает много классных мастеров. спортивный уровень предстоящего матча ожидается запредельно высоким. Уверены, что матч пройдёт в острой борьбе и станет ярким, запоминающимся футбольным событием, - рассказали в «Динамо».

Нападающий волжан Владимир Саносян считает, что у «Динамо» есть шанс на победу, несмотря на то, что у многих игроков мало опыта на такой стадии турнира.

- Мало кто из футболистов нашей команды принимал участие в полуфинале Кубка. Но каждый из нас об этом мечтал, и сейчас, когда появился шанс побороться за выход в финал и за сам Кубок, мы, естественно, настраиваемся на полуфинальные матчи как на главный и решительный бой. Как и мои товарищи по команде, я очень надеюсь на поддержку наших самарских болельщиков. Мы знаем, как здорово они умеют болеть, и не раз именно их мощная поддержка помогала нам добиваться успеха, - отметил Саносян.