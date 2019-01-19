Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тольятти

СЕГОДНЯ 21:31 2019-01-19T21:31:36+03:00

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В Тольятти вечером в субботу, 19 января, произошло серьезное ДТП с участием маршрутного такси. В районе 18:20 в Центральном районе города автомобиль Subaru, вылетел на встречу и столкнулся с маршруткой. По предварительным данным полиции, водитель иномарки не справился с управлением. Пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Они оказали пострадавшим первую помощь и организовали движение других машин.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.