В центре Самары в пожаре в частном доме погибли три человека
Огонь полыхал на площади в 100 квадратных метров
Сейчас личности погибших устанавливаютФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Самаре вечером в субботу, 19 января, произошел крупный пожар. На улице Арцыбушевской в районе 20:40 вспыхнул частный одноэтажный дом. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Из огня спасатели эвакуировали мужчину. К сожалению, он скончался в карете скорой помощи. После того, как с огнем справились, в доме нашли тела еще двух человек – мужчины и женщины.
Локализовать возгорание пожарным удалось в 22:00, еще через 10 минут пожар ликвидировали.
Сейчас личности погибших устанавливают. Кроме того, специалисты выясняют причины пожара.