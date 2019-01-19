В центре Самары в пожаре в частном доме погибли три человека

19 Янв. 23:33 2019-01-19T23:34:32+03:00

Сейчас личности погибших устанавливают Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Огонь полыхал на площади в 100 квадратных метров

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В Самаре вечером в субботу, 19 января, произошел крупный пожар. На улице Арцыбушевской в районе 20:40 вспыхнул частный одноэтажный дом. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Из огня спасатели эвакуировали мужчину. К сожалению, он скончался в карете скорой помощи. После того, как с огнем справились, в доме нашли тела еще двух человек – мужчины и женщины.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 22:00, еще через 10 минут пожар ликвидировали.

Сейчас личности погибших устанавливают. Кроме того, специалисты выясняют причины пожара.