Многодетная мать из Самарской области попалась с крупной партией марихуаны

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-20T09:09:11+03:00

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В Безенчуке полицейские задержали 35-летнюю местную жительницу. Она подозревается в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

При обыске в личных вещах женщины был обнаружен пакет с сухими измельченными листьями. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой более 129 г.

Мать троих детей рассказала правоохранителям, что в августе 2018 года нарвала дикорастущую коноплю и с прятала ее в гаражном массиве для личного употребления. Кстати, женщина сейчас ждет третьего ребенка и нигде не работает.

Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».