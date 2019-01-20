2019-01-20T09:09:11+03:00
Происшествия

Многодетная мать из Самарской области попалась с крупной партией марихуаны

Женщина ждет четвертого ребенка, но употребляет наркотики
Кирилл КАРИМОВ
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Мать троих детей подозревается в наркооборотеМать троих детей подозревается в наркооборотеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Безенчуке полицейские задержали 35-летнюю местную жительницу. Она подозревается в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

При обыске в личных вещах женщины был обнаружен пакет с сухими измельченными листьями. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой более 129 г.

Мать троих детей рассказала правоохранителям, что в августе 2018 года нарвала дикорастущую коноплю и с прятала ее в гаражном массиве для личного употребления. Кстати, женщина сейчас ждет третьего ребенка и нигде не работает.

Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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