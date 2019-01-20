Мать тольяттинской школьницы пожелала выздоровления учительнице, которая ударила ее дочь

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-20T09:36:32+03:00

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Вероника Холомина, мать учащейся школы №93, высказала свое мнение о произошедшей Об этом пишет портал TLT.ru, со ссылкой на письмо женщины.

Женщина рассказала, что учитель вела себя странно и что ребенок действительно получил удар по лицу.

- На видео не видно ни записок, которые она якобы швыряет, ни вызывающего поведения. Обычный урок. Ребенок сидит на первой парте, прямо напротив стола педагога. Со слов дочери, в начале урока учитель сделал ей замечание по поводу того, что она рисует. Дочь убрала блокнот. Она сидела на уроке, как все. Учитель вызвала ее к доске, она сказала, что не сможет ответить, так как по ошибке готовила другой параграф. Получила двойку. Учитель попросила тетрадь, влепила еще одну двойку (на мой взгляд не заслуженно, ну да ладно, переживем). Дочь молча убрала тетради и открыла по просьбе учителя учебник. Увы, не на той странице. Урок продолжился, конфликта не было. Дальше ребенок решил записать на листочке напоминалку, чтобы не забыть сделать какие-то вещи. Вот эта бумажка и вызвала столько гнева у педагога. Не слова матом, как рассказывают некоторые. Записки с бранными словами я не видела, мне ее не предъявили. И была ли записка с этими словами, я до сих пор не знаю. Словам этого учителя теперь не верю, в интервью она выгораживает себя. Дочь не провоцировала учителя намеренно, это не была постановка. Она не слушала музыку в наушниках, как предполагали некоторые. Далее учитель попросила отдать эту записку… Дочь не смогла объяснить, почему засунула ее в рот. Наверное, испугалась. Учитель смахнула книги со стола, наверное, для устрашения, и начала бить по лицу. Не сильно, но приложилась.

Мать ребенка обратилась к СМИ и людям, пишущим оскорбительные комментарии в социальных сетях.

- Почему вы, обсуждающие нас, из девочки делаете монстра? А из меня нерадивую мать? У нас обычная семья: мама, папа и двое детей. Старшая закончила техникум с красным дипломом. Я воспитала старшую, воспитываю младшую. И я знаю — она не пререкалась с учителем. Я учила ее не перечить преподавателю, он старше и точно знает больше ребенка. Я всегда говорила ей, что учитель пришел, чтобы вас научить умному, вечному, доброму. Ваша работа – это учеба. Я тоже педагог по образованию, и знаю, как им тяжело с нашими детьми, с низкими зарплатами и огромнейшей нагрузкой. Поэтому не хотела расправы над учителем. Я хотела сначала услышать ее объяснения, ее версию случившегося.

Отдельно Вероника Холомина обратилась к учительнице Валентине Якутиной, попросив ее не очернять пятиклассницу.

- Уважаемая Валентина Васильена, вы, наверное, осознавали, что нервы уже сдают, и пора просто отдохнуть… Очерняя моего ребенка, свою репутацию вы уже не спасете, и Вам не станет легче, обвинив во всем детей. Не они, сделав достоянием гласности этот инцидент, бросили тень на честь школы. Мне очень досадно, что Валентина Васильевна так ни разу мне и не позвонила. Ни сразу после конфликта, ни вечером, когда появилось видео. Никто не принес свои извинения. И мне противно видеть, как она меняет свою версию в интервью, как обвиняет меня и моего ребенка. Я ее грязью не поливаю, даже после того, как выяснилось, что подобные случаи в ее практике были. И не раз. Говорят, что сейчас она в больнице. Я искренне желаю ей скорейшего выздоровления.

Напомним, скандальное видео из тольяттинской школы №93 появилось в среду, 16 января. Оно стало поводом для проверки работы не только учителя, поднявшего руку на ребенка, но и всей школы.

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