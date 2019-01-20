2019-01-20T10:39:06+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске скончалась девочка-подросток, упавшая с крыши девятиэтажки

Рухнувший с ней на асфальт парень погиб на месте
Кирилл КАРИМОВ
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16-летняя девочка, которая выжила после падения с девятиэтажного дома в Новокуйбышевске, скончалась. Об этом сообщает портал gorodnsk63.ru.

Медики боролись за жизнь подростка, но, к сожалению, травмы, полученные при падении, оказались фатальными.

Напомним, происшествие, которое всколыхнуло всю Самарскую область, произошло 16 января. Два подростка упали с крыши дома на Бочарикова, 2. Молодой человек, которой был с девушкой, погиб на месте. По некоторым данным, руки ребят были замотаны скотчем. Сейчас правоохранители проводят проверку случившегося.

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