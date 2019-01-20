Раритетный трамвай-снегоуборщик врезался в БМВ на Чернореченской в Самаре

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-20T10:53:09+03:00

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В ночь с субботы на воскресенье, 20 января, в Самаре на пересечении улиц Чернореченской и Дачной произошло ДТП между трамваем и легковушкой. На этот раз в неравной схватке сошлись BMW 5-Series и снегоуборочный трамвай-снегоуборщик, явно не из нашего века. Фото столкновения опубликованы в паблике «ДТП Самара».

- Видимо с Сапсаном чуток перепутал, скорость которого 250 км/ч и выше! – иронизирует самарец Виталий Ш. в соцсетях - Снегоуборочной агрегат, "несущийся" на бешеной скорости, я лично никогда не видел! Ну, а уж д...а на БеМэВэ , столкнувшийся в ночное время с трамвайкой, это вообще для моих глаз редкость!

Судя по снимкам, баварский седан получил серьезные повреждения левой части кузова. О пострадавших не сообщается. В причинах происшествия сейчас разбираются правоохранители.