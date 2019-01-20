В Самарской области поймали мужчину с коноплей в рукаве дубленки

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-20T11:50:31+03:00

Полицейским он рассказал, что марихуану носил для себя

Изменить размер текста: A A

На территории дачного массива в городе Жигулевск был задержан местный житель с пакетом «травки». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

46-летний безработный гражданин имел при себе 20 г марихуаны. Прятал наркотик мужчина в рукаве своей дубленки. Как часто бывает в подобных ситуациях, задержанный заявил правоохранителям, что марихуану он не собирался продавать, а носил при себе лишь для личного употребления.

Задержанный имеет богатое уголовное прошлое и судим за аналогичное преступление и грабеж. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».