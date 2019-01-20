Двухлетний малыш попал в больницу после ДТП в Самарской области

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-20T12:31:58+03:00

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16 января в Самарской области произошла автомобильная авария, в которой пострадал двухлетний ребенок. О столкновении двух легковушек сообщает «Похвистнево Информ».

По предварительной информации, 46-летний водитель «Лады Калины» ехал по трассе Самара-Бугуруслан со стороны областной столицы в направлении Похвистнево. Мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в лобовую с иномаркой «KIA Rio», под управлением 33-летнего мужчины. «Лада» после удара улетела на обочину.

В результате столкновения пострадали два пассажира «Калины», среди которых двухлетний ребенок. Последний был в детском удерживающем устройстве, которое и помогло избежать более тяжких последствий. Пострадавшие были госпитализированы.

В причинах дорожно-транспортного происшествия разбирается полиция.