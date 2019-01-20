2019-01-20T12:31:58+03:00
Происшествия

Двухлетний малыш попал в больницу после ДТП в Самарской области

Ребенок был в детском удерживающем устройстве
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

16 января в Самарской области произошла автомобильная авария, в которой пострадал двухлетний ребенок. О столкновении двух легковушек сообщает «Похвистнево Информ».

По предварительной информации, 46-летний водитель «Лады Калины» ехал по трассе Самара-Бугуруслан со стороны областной столицы в направлении Похвистнево. Мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в лобовую с иномаркой «KIA Rio», под управлением 33-летнего мужчины. «Лада» после удара улетела на обочину.

В результате столкновения пострадали два пассажира «Калины», среди которых двухлетний ребенок. Последний был в детском удерживающем устройстве, которое и помогло избежать более тяжких последствий. Пострадавшие были госпитализированы.

В причинах дорожно-транспортного происшествия разбирается полиция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар, унесший три жизни на Арцыбушевской в Самаре, проверят следователи
В Самарской области поймали мужчину с коноплей в рукаве дубленки
Серьезное ДТП на М-5 в Самарской области: фура перевернулась и раздавила «Приору»
Раритетный трамвай-снегоуборщик врезался в БМВ на Чернореченской в Самаре
В Новокуйбышевске скончалась девочка-подросток, упавшая с крыши девятиэтажки
Мать тольяттинской школьницы пожелала выздоровления учительнице, которая ударила ее дочь
Многодетная мать из Самарской области попалась с крупной партией марихуаны
В центре Самары в пожаре в частном доме погибли три человека
Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тольятти
«Динамо Самара» сыграет матч 1/2 финала Кубка России по мини-футболу 20 января в «МТЛ Арене»
Детский тренер «Лады», которого обвиняют в пьяном вождении, уверяет, что ничего не принимал и экспертиза это подтвердила
12 жителям Сызрани выплатят 810,5 тысячи рублей на учебу в медицинских вузах