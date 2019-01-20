Пожар, унесший три жизни на Арцыбушевской в Самаре, проверят следователи
Сейчас устанавливаются личности погибших
На месте работали десятки пожарныхФото: Кирилл КАРИМОВ
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По факту пожара в деревянном доме на Арцыбушевской в Самаре, который произошел поздним вечером, 19 января, начата следственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
- Сейчас устанавливаются личности погибших и причины пожара. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические исследования, - рассказали в следственном комитете.
Напомним, горел одноэтажный дом близ перекрестка Арцыбушевской и Чкалова. На месте возгорания работало несколько пожарных расчетов, они и нашли двух погибших – мужчину и женщину. Одного человека удалось спасти, но он умер в карете скорой помощи.