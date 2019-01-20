В Самаре под колеса ВАЗ-21009 попала 81-летняя пенсионерка
За рулем был неопытный водитель
Бабушка оказалась в больницеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В субботу, 19 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадала 81-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-21099 ехал по Революционной со стороны Московского шоссе в направлении улицы Гая. У дома №48 мужчина не уступил дорогу пешеходу, которая переходила дорогу по «зебре». Отметим, что на вазовской легковушке был знак «начинающий водитель».
Пенсионерка получила травмы и была доставлена в одну из больниц Самары.