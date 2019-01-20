Посетителей торгового центра в Самарской области эвакуировали пожарные

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-20T15:55:28+03:00

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В воскресенье, 20 января, из сызранского ТЦ «Монгора» были эвакуированы посетители и сотрудники из-за сигнале о возгорании. Об этом сообщает портал «КТВ-ЛУЧ», со ссылкой на очевидцев и МЧС.

Началось все с того, что сработала пожарная сигнализация. После этого и была произведена эвакуация людей, которым по громкой связи объявили о необходимости покинуть здание.

На место прибыли расчеты пожарных, но, к счастью, очагов возгорания не обнаружили. Как оказалось, пожарная сигнализация в ТЦ ложно сработала.