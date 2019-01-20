Прокуратура оштрафовала директора уже неработающего самарского МП «ПассажирАвтоТранс»

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-20T16:08:56+03:00

ПАТ был передан в аренду частной организации более года назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он не оплачивал три контракта на общую сумму в 1 миллион рублей

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Директор самарского «ПассажирАвтоТранс» привлечен к административной ответственности из-за того, что не соблюдал условия контрактов и этим нарушил закон. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура по Самарской области.

Ответственное лицо более 6 месяцев не платил по трем контракта на 156, 492 и 388 тыс. рублей. Исполнители свои услуги выполнили и товар поставили в срок.

Сейчас в отношении директора возбудили дела за нарушение срока и порядка оплаты товаров во время закупок. В конечном итоге директора «ПассажирАвтоТранса» оштрафовали на 90 тыс. рублей: по 30 000 рублей за каждый факт неуплаты.

Напомним, работа муниципального предприятия была приостановлена в 2018 году, а весь автопарк и маршруты были переданы частнику на условиях аренды.