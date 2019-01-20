В Самаре на проспекте Кирова «Ниссан» протаранил «Хендай»

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-20T16:37:09+03:00

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В субботу, 19 января, около часа ночи, на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным правоохранитей, 42-летний водитель Nissan Almera двигался по направлению к улице Черемшанской и на перекрестке проспекта Кирова и улицы Мирной грубо нарушил правила ПДД – поворачивая налево не пропустил Hyundai Accent, у которого было преимущество. За рулем «корейца» был 27-летний мужчина.

В дорожном инциденте пострадал 61-летний пассажир Nissan, которому была оказана медицинская помощь. В причинах ДТП сейчас разбираются правоохранители.