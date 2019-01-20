2019-01-20T17:40:23+03:00
Общество

В 2018 году самарцы чаще всего называли сыновей Артемами, а дочек – Викториями

Среди необычных имен – Тарас, Святогор и Мадлена
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: Архив "КП"
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Управление записи гражданского состояния Самарской области подвело итоги 2018 года в части имен новорожденных. В прошлом году органами ЗАГС Самарской области зарегистрировано 33443 записи акта о рождении.

Итак, самыми популярными мужскими именами в прошлом году среди малышей стали Артём, Александр, Дмитрий, Михаил, Максим. Реже всего мальчиков называли Кузьма, Лукьян, Фома, Климентий, Потап, Тарас, Нестор, Святогор, Назарий, Фрол, Ермак.

Топ-5 женских имен в 2018 году тоже не претерпел радикальных изменений: Виктория, София, Мария, Анастасия, Анна. Редкие имена дают родители и девочкам. Среди них Мирра, Любава, Лукерья, Иваетта, Владимира, Клавдия, Лерика, Мадлена, Лингелина.

Как отметили в ЗАГСе, жители Самарской области давали младенцам и совсем непривычные для наших краев имена: Благород, Джонатан, Сантьяго, Тея, Милада, Шарлотта, Жизель, Венеция.

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