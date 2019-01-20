Экс-участница телешоу «Дом-2» показала, в каком белье нужно окунаться в купель на Крещении

СЕГОДНЯ 17:55 2019-01-20T17:55:17+03:00

Эффектная барышне показала не только свое исподнее, но и изгибы тела

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Мария Кохно, бывшая участница шоу «Дом-2» из Самары, удивили своих подписчиков в Инстаграме крещенским видео. Из омовения в честь Крещения Господня девушка сдеала презентацию себя и своего белья.

Видеозапись обрывается после того, как девушка скидывает с себя полушубок на улице в Москве и демонстрирует свои формы.

- Угадайте, что произошло дальше? - подписала публикацию она.

Фолловеры с изрядной долей иронии отнеслись к посту. Одни предположили, что девушка отправилась греться, а другие предложили ей больше не купаться в проруби. Впрочем, запись Кохно собрала 142 тыс. просмотров и более тысячи комментариев, что можно посчитать успехов в Инстаграме.