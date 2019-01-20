Экс-участница телешоу «Дом-2» показала, в каком белье нужно окунаться в купель на Крещении
Мария Кохно, бывшая участница шоу «Дом-2» из Самары, удивили своих подписчиков в Инстаграме крещенским видео. Из омовения в честь Крещения Господня девушка сдеала презентацию себя и своего белья.
Видеозапись обрывается после того, как девушка скидывает с себя полушубок на улице в Москве и демонстрирует свои формы.
- Угадайте, что произошло дальше? - подписала публикацию она.
Фолловеры с изрядной долей иронии отнеслись к посту. Одни предположили, что девушка отправилась греться, а другие предложили ей больше не купаться в проруби. Впрочем, запись Кохно собрала 142 тыс. просмотров и более тысячи комментариев, что можно посчитать успехов в Инстаграме.