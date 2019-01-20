Очевидцы: на Советской Армии в Самаре взорвался автомобиль

СЕГОДНЯ 20:07 2019-01-20T20:07:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 20 января, примерно в 20:00, у дома № 98 по Советской Армии взорвался автомобиль. Об этом “КП-Самара” сообщил очевидец.

- Машина сначала загорелась, а потом прогремел взрыв, - рассказала Анна Л. - Водитель, как увидел языки пламени, сразу вышел из машины и убежал.

На месте работали экстренные службы, подоспевшие пожарные тушили уже обгоревший остов “Рено Логан”. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Обстоятельства происшествия уточняются.