2019-01-20T20:07:31+03:00
Происшествия

Очевидцы: на Советской Армии в Самаре взорвался автомобиль

Водитель с места происшествия исчез
Кирилл КАРИМОВ
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Взорвалась машина после пожараВзорвалась машина после пожара
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В воскресенье, 20 января, примерно в 20:00, у дома № 98 по Советской Армии взорвался автомобиль. Об этом “КП-Самара” сообщил очевидец.

- Машина сначала загорелась, а потом прогремел взрыв, - рассказала Анна Л. - Водитель, как увидел языки пламени, сразу вышел из машины и убежал.

На месте работали экстренные службы, подоспевшие пожарные тушили уже обгоревший остов “Рено Логан”. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Обстоятельства происшествия уточняются.

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