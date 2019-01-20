Самарчанка снимется в клипе германской рок-группы Rammstein
Уроженка Самары Алена Макеева поучаствует в съемках нового клипа германской группы Rammstein.
- Я никогда не хотела в Германию и наверно, если бы не съемки в клипе Rammstein, то вряд ли бы посетила эту страну, но с каждым новым днем мне тут начинает нравится все больше и больше, - написала девушка в соцсетях.
В съемках какого именно клипа и на какую он песню, самарчанка не поясняет.
Напомним, фронтмен группы Тилль Линдеманн во второй раз приехал в Самару 12 декабря прошлого года. Музыкант представил книгу своих стихов в стиле БДСМ. По слухам, скандально-известный рокер устроил приват-вечеринку в одном из отелей города, на которой были избранные девушки.