Самарчанка снимется в клипе германской рок-группы Rammstein

СЕГОДНЯ 20:38 2019-01-20T20:38:28+03:00

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Уроженка Самары Алена Макеева поучаствует в съемках нового клипа германской группы Rammstein.

- Я никогда не хотела в Германию и наверно, если бы не съемки в клипе Rammstein, то вряд ли бы посетила эту страну, но с каждым новым днем мне тут начинает нравится все больше и больше, - написала девушка в соцсетях.

В съемках какого именно клипа и на какую он песню, самарчанка не поясняет.

Напомним, фронтмен группы Тилль Линдеманн во второй раз приехал в Самару 12 декабря прошлого года. Музыкант представил книгу своих стихов в стиле БДСМ. По слухам, скандально-известный рокер устроил приват-вечеринку в одном из отелей города, на которой были избранные девушки.