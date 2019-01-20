10-летняя инстаграм-дива из Самары победила на Всероссийском конкурсе красоты The Superface Russia

СЕГОДНЯ 22:30 2019-01-20T22:30:54+03:00

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Стало известно, что первое место на Всероссийском конкурсе красоты The Superface Russia заняла маленькая самарчанка – десятилетняя Диана Кистенева. Пусть этот конкурс и не так раскручен, как, скажем, Мисс Россия, но такая победа для самарчанки – первая в истории соревнования.

В 10 лет девочка не только развивается, как профессиональная модель, но и занимается художественной гимнастикой. Организаторы отмечают, что девочка была выбраны из 100 претенденток из России и стран СНГ.

Теперь юная звезда подиума отправится на торжественную церемонию в Москву, где ее ожидают подарки.