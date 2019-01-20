2019-01-20T23:13:42+03:00
Общество

Халява не пройдет: банковскую карту без денег заблокируют после первой оплаты проезда в Самаре

В "Транспортной карте" объяснили, что если на карте в момент оплаты не было денег, ее внесут в стоп-лист до того момента, как пассажир вернет стоимость проезда в кассу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Кондукторы не позволят ездить бесплатноКондукторы не позволят ездить бесплатно
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Представители "Транспортной карты" поставили точку в надеждах любителей халявы. Напомним, что с 1 января в общественном транспорте Самары разрешили расплачиваться банковскими картами. Но система сейчас недостаточно отлажена. В частности, терминалы не принимали к оплате карты системы Мастеркард "Сбербанка". По данным ряда пассажиров, этот "баг" уже устранили. Но остались проблемы с картами банка Тинькофф. Еще одна "ошибка": терминалы не подключены к интернету. Списание средств не происходит сразу, а значит, в момент оплаты "умная машина" не знает, есть ли деньги на банковской карте. Любители халявы уже были готовы кататься бесплатно, но их притормозили.

- Если на карте в момент оплаты нет денег, это выяснится в момент сдачи терминалов вечером. Эта карта будет внесена в стоп-лист и платить ею за проезд будет нельзя. Когда списание с карты не происходит: нет средств на карте; заблокировал банк; технические проблемы при проведении операции, - сообщили в "Транспортной карте".

Правда, пассажиров обнадежили: вывести карту из стоп-листа несложно. Нужно погасить долг и через 10 минут карту вернут в систему. Пока карта в стоп-личте, эта информация будет отражаться на экране терминала, так что зайцев кондукторы не пропустят. Проверить, что не так с вашей картой, можно с помощью сервиса на сайте "Транспортной карты. Также оператор в скором времени обещает вернуть личный кабинет и для транспортных карт. Кроме того, всех пассажиров предупреждают: если карту терминал не принимает (нерешенные технические проблемы еще есть), это не значит, что проехать можно бесплатно.

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