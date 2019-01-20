Здесь рождаются звезды: Самарская область вошла в десятку самых футбольных регионов

20 Янв. 23:37 2019-01-20T23:42:42+03:00

Спортивные журналисты подсчитали, сколько футбольных звезд родилось в том или ином регионе

Изменить размер текста: A A

Самарская область заняла шестое место в рейтинге самых футбольных регионов, который составили журналисты "Спорт Экспресс". Они посчитали, сколько футбольных звезд, играющих в профессиональных лигах страны, родились в той или иной области.

- В рейтинг не вошли игроки молодежных составов клубов РПЛ, но попали игроки вторых команд, - пишет "СЭ".

В этом рейтинге Самарская область стала шестой, помог, конечно, тот факт, что в Тольятти находится "Академия Коноплева", из стен которой вышло немало известных футболистов, которые попадали и в сборную России.

На первом месте, что ожидаемо, Москва, на втором - Краснодарский край. Замыкает пятерку Ростовская область. В Самарской области, согласно подсчетам, родились 5 игроков РПЛ и 70 - профессиональных лиг. Пожалуй, самый известный футболист родом из Самары - капитан питерского "Зенита" Александр Анюков.