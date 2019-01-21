На Волге у Октябрьска под лед провалился снегоход

СЕГОДНЯ 08:12 2019-01-21T10:16:46+03:00

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Днем в субботу, 19 января, на реке Волге в Самарской области произошло ЧП. Там в районе Октябрьска под лед провалился снегоход, передает КТВ-Луч.

По предварительным данным, отдыхающие хотели на снегоходе добраться до островов. Сначала их путь проходил весьма успешно. По льду толщиной 40-45 см они благополучно добрались до острова Зеленя, а затем попали на тонкий лед. В какой-то момент техника полозьями ушла под воду. К счастью, те, кто находился на снегоходе, не пострадали. Удалось ли достать транспортное средство из-подо льда, пока не известно. В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.