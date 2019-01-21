В Тольятти на ж/д переезде поезд протаранил легковой автомобиль

СЕГОДНЯ 08:25 2019-01-21T08:25:34+03:00

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В воскресенье, 20 января, примерно в 10:40 на железной дороге в Самарской области произошло ЧП. Там на перегоне Химзаводская - Тольятти пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. Схода состава с путей тоже удалось избежать. Последствия аварии довольно быстро устранили, поэтому движение поездов на перегоне не прекращалось.