2019-01-21T08:25:34+03:00
Происшествия

В Тольятти на ж/д переезде поезд протаранил легковой автомобиль

Машинист начал тормозить, но из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Легковушка выехала на ж/д переезд прямо перед приближающимся поездомЛегковушка выехала на ж/д переезд прямо перед приближающимся поездомФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 20 января, примерно в 10:40 на железной дороге в Самарской области произошло ЧП. Там на перегоне Химзаводская - Тольятти пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. Схода состава с путей тоже удалось избежать. Последствия аварии довольно быстро устранили, поэтому движение поездов на перегоне не прекращалось.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Динамо Самара» проиграло «Тюмени» в первом матче 1/2 финала Кубка России
Житель Ульяновска приехал в гости к сокамернику в Сызрань и обокрал чужую квартиру
Полузащитник «Крыльев» Алан Чочиев может продолжить карьеру в «Сочи»
Двоих сызранцев поймали на попытке сбыть 7 тысяч пачек контрафактных сигарет
«Лада» обыграла «Дизель» и прервала семиматчевую серию поражений
«Реальнее только жизнь»: самарцев приглашают на зрелищные соревнования по кудо
Жителей Самары зовут на митинг против передачи Курильских островов Японии
Самарский депутат намерен попросить прокуратуру списать долги за газ
Самарский ХК ЦСК ВВС в гостях обыграл «Барс»
Утром в Самаре в районе "Звезды" стояли трамваи
На Волге у Октябрьска под лед провалился снегоход
Здесь рождаются звезды: Самарская область вошла в десятку самых футбольных регионов
Халява не пройдет: банковскую карту без денег заблокируют после первой оплаты проезда в Самаре
Видео и подробности пожара на Советской Армии в Самаре: горела «Лада», водитель пострадал
10-летняя инстаграм-дива из Самары победила на Всероссийском конкурсе красоты The Superface Russia
Самарчанка снимется в клипе германской рок-группы Rammstein
Очевидцы: на Советской Армии в Самаре взорвался автомобиль