Утром в Самаре в районе "Звезды" стояли трамваи
Утро понедельника, 21 января, для многих жителей Самары началось совсем не добро. И этому способствовали не только начало новой рабочей недели и традиционная утренняя пробка, но и внезапная остановка трамваев.
Значительная часть самарцев, которые предпочитают добираться до места назначения на электротранспорте, сегодня едва не опоздали на работу из-за того, что на улице Ново-Садовой в районе КРЦ "Звезда" оказалось полностью парализовано движение трамваев. Вереница из нескольких составов выстроилась по направлению в центр города и на протяжении довольно длительного времени вообще никуда не двигалась. Людям пришлось "штурмовать" маршрутки.
Пассажирам трамваев пришлось брать "штурмом" автобусы и маршруткиФото: соцсети
- Как встали на "Звезде" трамваи, так на остановке к транспорту стало вообще не пробраться, Стояли, по моим ощущениям, человек 200-300, - написал один из горожан в соцсети.
- Я в маршрутку кое-как влезла. На одной ноге ехала. Еле добралась до работы, - пожаловалась еще одна самарчанка.
Сейчас движение трамваев уже восстановили, однако, что стало причиной их остановки, пока не сообщается.
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