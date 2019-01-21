2019-01-21T10:14:11+03:00
Общество

Утром в Самаре в районе "Звезды" стояли трамваи

Людям ,чтобы не опоздать на работу или учебу, пришлось "атаковать" маршрутки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вереница трамваев стояла на Ново-Садовой по направлению в центр городаВереница трамваев стояла на Ново-Садовой по направлению в центр городаФото: соцсети
Изменить размер текста:

Утро понедельника, 21 января, для многих жителей Самары началось совсем не добро. И этому способствовали не только начало новой рабочей недели и традиционная утренняя пробка, но и внезапная остановка трамваев.

Значительная часть самарцев, которые предпочитают добираться до места назначения на электротранспорте, сегодня едва не опоздали на работу из-за того, что на улице Ново-Садовой в районе КРЦ "Звезда" оказалось полностью парализовано движение трамваев. Вереница из нескольких составов выстроилась по направлению в центр города и на протяжении довольно длительного времени вообще никуда не двигалась. Людям пришлось "штурмовать" маршрутки.

Пассажирам трамваев пришлось брать "штурмом" автобусы и маршрутки Фото: соцсети

Пассажирам трамваев пришлось брать "штурмом" автобусы и маршруткиФото: соцсети

- Как встали на "Звезде" трамваи, так на остановке к транспорту стало вообще не пробраться, Стояли, по моим ощущениям, человек 200-300, - написал один из горожан в соцсети.

- Я в маршрутку кое-как влезла. На одной ноге ехала. Еле добралась до работы, - пожаловалась еще одна самарчанка.

Сейчас движение трамваев уже восстановили, однако, что стало причиной их остановки, пока не сообщается.

Звонок в ТТУ: Хотите получать 30 тыс. рублей? Работать придется круглосуточно

00:00
00:00

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Динамо Самара» проиграло «Тюмени» в первом матче 1/2 финала Кубка России
Житель Ульяновска приехал в гости к сокамернику в Сызрань и обокрал чужую квартиру
Полузащитник «Крыльев» Алан Чочиев может продолжить карьеру в «Сочи»
Двоих сызранцев поймали на попытке сбыть 7 тысяч пачек контрафактных сигарет
«Лада» обыграла «Дизель» и прервала семиматчевую серию поражений
«Реальнее только жизнь»: самарцев приглашают на зрелищные соревнования по кудо
Жителей Самары зовут на митинг против передачи Курильских островов Японии
Самарский депутат намерен попросить прокуратуру списать долги за газ
Самарский ХК ЦСК ВВС в гостях обыграл «Барс»
В Тольятти на ж/д переезде поезд протаранил легковой автомобиль
На Волге у Октябрьска под лед провалился снегоход
Здесь рождаются звезды: Самарская область вошла в десятку самых футбольных регионов
Халява не пройдет: банковскую карту без денег заблокируют после первой оплаты проезда в Самаре
Видео и подробности пожара на Советской Армии в Самаре: горела «Лада», водитель пострадал
10-летняя инстаграм-дива из Самары победила на Всероссийском конкурсе красоты The Superface Russia
Самарчанка снимется в клипе германской рок-группы Rammstein
Очевидцы: на Советской Армии в Самаре взорвался автомобиль