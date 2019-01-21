Утром в Самаре в районе "Звезды" стояли трамваи

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-21T10:14:11+03:00

Людям ,чтобы не опоздать на работу или учебу, пришлось "атаковать" маршрутки

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Утро понедельника, 21 января, для многих жителей Самары началось совсем не добро. И этому способствовали не только начало новой рабочей недели и традиционная утренняя пробка, но и внезапная остановка трамваев.

Значительная часть самарцев, которые предпочитают добираться до места назначения на электротранспорте, сегодня едва не опоздали на работу из-за того, что на улице Ново-Садовой в районе КРЦ "Звезда" оказалось полностью парализовано движение трамваев. Вереница из нескольких составов выстроилась по направлению в центр города и на протяжении довольно длительного времени вообще никуда не двигалась. Людям пришлось "штурмовать" маршрутки.

Пассажирам трамваев пришлось брать "штурмом" автобусы и маршруткиФото: соцсети

- Как встали на "Звезде" трамваи, так на остановке к транспорту стало вообще не пробраться, Стояли, по моим ощущениям, человек 200-300, - написал один из горожан в соцсети.

- Я в маршрутку кое-как влезла. На одной ноге ехала. Еле добралась до работы, - пожаловалась еще одна самарчанка.

Сейчас движение трамваев уже восстановили, однако, что стало причиной их остановки, пока не сообщается.