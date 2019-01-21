Самарский ХК ЦСК ВВС в гостях обыграл «Барс»

СЕГОДНЯ 08:59 2019-01-21T09:02:45+03:00

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В воскресенье, 20 января, в Казани прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Там встречались самарский ХК ЦСК ВВС и местный «Барс».

Счет в матче на 12 минуте открыл форвард «Барса» Пестушко. Зато во втором периоде инициативу перехватили самарские «летчики». Сначала на 21 минуте ворота противника поразил Разумняк, а буквально через 40 секунд его успех повторил Степаненко. В третьем периоде хоккеисты ЦСК ВВС еще сильнее увеличили отрыв. На 45 минуте забил гол Юнгов, а на 58 минуте вновь отличился Разумняк. В итоге самарцы одержали победу со счетом 1:4. Благодаря этой победе они вновь вернули себе 16 место в турнирной таблице.

Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, следующий матч самарская команда проведет в Новокузнецке 25 января. Там она сразится с «Металлургом». После этого самарцев ждет матч против «Сокола». Он пройдет 27 января в Красноярске. Еще одна игра состоится 29 января в Ангарске — против «Ермака».