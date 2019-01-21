Жителей Самары зовут на митинг против передачи Курильских островов Японии
В эту субботу, 26 января, в Самаре пройдет очередная акция протеста. Движение «Гражданская инициатива» организует в сквере «Родина» митинг против роста цен и передачи Курильских островов Японии.
Организаторы протестной акции призывают жителей Самары выступить против массовых увольнений в связи с сокращением штатов работников на предприятиях; против повышения НДС, других налогов и цен на продукты первой необходимости; против повышения тарифов ЖКХ; против введения нового мусорного тарифа и против застройки зеленых зон, парков и скверов. Мероприятие пройдет в 12 часов.
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